В Ростовской области водитель автобуса потерял сознание за рулем и врезался в забор

Автобус попал в ДТП, когда направлялся из Старой Станицы в Каменск-Шахтинский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ДТП попал автобус № 5, который направлялся из Старой Станицы в Каменск-Шахтинский. Происшествие случилось утром 20 января, сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, авария произошла после того того, как транспорт проехал мост через реку Северский Донецк. Автобус занесло, после чего он врезался в бетонный забор. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Одна из пассажирок рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что водитель потерял управление после того, как ему стало плохо за рулем.

— Он потерял сознание, и после этого мы начали набирать скорость, — пояснила девушка.

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. (Подробности)