Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 января 2023 13:49

В Ростовской области на 70% сократился объем водных грузоперевозок

Сезон навигации при этом продлился на месяц дольше
Михаил СТРИЖЕВ
Сезон навигации продлился до 20 декабря.

Сезон навигации продлился до 20 декабря.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области сократился объем судоходных грузоперевозок. Об итогах сезона навигации в 2022 году сообщили в министерстве транспорта региона.

По данным ведомства, сезон был открыт 22 марта и продлился на месяц позже, чем обычно, — до 20 декабря. Судоходство осуществлялось в течение рекордных 274 суток.

Несмотря на это, объем водных грузоперевозок снизился на 70% по сравнению с 2021 годом. К этому привели ограничение на движение судов в Азовском море и санкции в отношении компаний и против отдельных грузов.

— Грузооборот бассейна в прошедшем году составил 5,93 млн тонн. Доля нефтепродуктов от общего грузооборота – 2,96 млн тонн, доля сухих грузов –2,97 тысячи тонн, — рассказали в ведомстве.

При этом в пассажирской навигации наблюдался рост. В границах Азово-Донского бассейна было перевезено 38,4 тысячи человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Азовском море приостановили судоходство

Решение было принято после предупреждения Минобороны. (Подробности)