В Ростове задержали женщину, у которой нашли более 30 свертков с наркотиками

Полицейские доставили женщину в отдел полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове полицейские задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, правоохранители обратили внимание на женщину во время патрульно-постовой службы. Когда сотрудники приблизились к ней, она начала нервничать и попыталась скрыться. Ростовчанку задержали и доставили в отдел.

В ходе досмотра у задержанной обнаружили шесть свертков с белым порошком. Во время проверки автомобиля женщины, в нем нашли еще 34 таких свертка. Общая масса изъятого составила 32, 63 грамма.

Позже эксперты установили, что речь идет о наркотическом веществе. Сотрудники считают, что подозреваемая хранила наркотики и сбывала их через «закладки».

— Возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, — прокомментировали в пресс-службе.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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