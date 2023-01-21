В Ростовской области арестовали женщину, которая насмерть сбила девушку на парковке и скрылась с места ДТП

Обвиняемую отправили под арест на два месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новочеркасский городской суд избрал меру пресечения для женщины, которая сбила двух человек, один из которых скончался на месте. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемая, не имея водительских прав, села за руль Daewoo Matiz. На парковке на переулке Баклановском женщина сбила двух пешеходов — парня и девушку. Молодой человек получил травмы, девушка же скончалась на месте. Ранее в донской Госавтоинспекции сообщали, что после аварии автомобилистка пешком покинула место происшествия. Однако в тот же день ее задержали сотрудники ГИБДД.

- Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, - прокомментировали в пресс-службе судов.

Происшествие случилось на парковке возле одного из торговых центров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, жертвой ДТП стала 25-летняя жительница Ростова Анастасия. Она приехала в Новочеркасск со своим другом — 30-летним Валерием. Позже пострадавший рассказал близким, что все произошло, когда они с подругой шли к остановке возле торгового центра. Тут же придя в себя после ДТП, молодой человек подумал об Анастасии. Он увидел, что после удара девушка встала, но сразу же упала. Позже выяснилось, что она скончалась от перелома основания черепа.

Источник «КП-Ростов-на-Дону» сообщил, что в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В крови подозреваемой не нашли следов алкоголя или наркотиков.

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