В Ростове женщине попал в глаз осколок стекла от разорвавшейся петарды

Женщину уже выписали из больницы. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В Ростове врачи спасли пациентку, которой осколок стекла попал в глаз. Женщине оказали помощь в городской больнице скорой медицинской помощи.

Пострадавшая рассказала, что вместе с мужем шла по улице. Поблизости какие-то незнакомые парни запускали петарды. Одну из петард поместили в стеклянную бутылку и подожгли. В результате бутылка разлетелась на осколки, а один из них угодил прямо в глаз женщины.

Ростовчанку срочно доставили в отделение офтальмологии ГБСМП в г. Ростове-на-Дону, на базе которого действует круглосуточный глазной травмпункт и областной центр травмы глаза. Офтальмологи отделения констатировали у пациентки проникающее ранение склеры. И сделали все возможное, чтобы сохранить ей и глаз, и зрение.

По словам пациентки, она уже видит этим глазом. Надеется, что со временем зрение полностью восстановится. Женщину уже выписали из больницы.

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Теперь пациенту предстоит длительная реабилитация. (Подробности)