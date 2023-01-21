В Ростове-на-Дону после выходных ожидается потепление

Синоптики также прогнозируют сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове после выходных установится плюсовая температура. Об этом сообщается на сайте ростовского гидрометцентра.

23 января температура воздуха ночью будет составлять -2 — -4 градуса. 24 января в ночное время столбик термометра может снижаться до -5. При этом днем и в понедельник, и во вторник будет тепло до +2 градусов. В эти дни осадки не ожидаются. Средняя скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду.

По Ростовской области 23 и 24 января прогнозируют от -1 до -7 градусов. Днем установится температура до -5 градусов, по югу — до +4. Дождя и снега в первые дни недели не будет.

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