Власти объяснили, зачем собираются изъять землю под доходным домом Гудермана

Постановление об изъятии участка под домом было принято 17 января. Фото: администрация Ростова.

В администрации Ростова сообщили, что не планируют сносить доходный дом Гудермана. Власти объяснили, зачем изымают участок под объектом.

Постановление об изъятии участка на Донской, где расположено здание, было принято 17 января. В нем говорилось, что решение связано с угрозой обвала расположенного в этом районе особняка. После публикации документа появились слухи, что дом могут снести.

— Речь о сносе этого здания в постановлении не идет. Наоборот, для восстановления объекта и его дальнейшего использования для блага ростовчан, весь имущественный комплекс должен находиться в собственности муниципалитета, — прокомментировал глава администрации Ленинского района Константин Тихонов.

В администрации пояснили, что восстановить дом Гудермана за счет бюджета можно после того, как объект и участок передадут в муниципальную собственность. Именно по этой причине и было принято постановление.

Константин Тихонов также отметил, что перед новогодними праздниками здание было надежно законсервировано. Эти меры предприняли, чтобы защитить объект.

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