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НовостиПроисшествия21 января 2023 18:06

В Ростовской области при опрокидывании автомобиля пострадал 18-летний парень

По предварительным данным, водитель «ВАЗа» не справился с управлением
Михаил СТРИЖЕВ
Автомобиль опрокинулся на крышу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Автомобиль опрокинулся на крышу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Сальском районе Ростовской области в ДТП пострадал 18-летний парень. Происшествие случилось на трассе «Сальск — Городовиковск» днем 21 января.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21102» выбрал небезопасную скорость движения. Он не справился с управлением, и в результате машина съехала с дороги и опрокинулась.

Предварительно, 18-летний водитель "ВАЗа" не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Предварительно, 18-летний водитель "ВАЗа" не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— 18-летнему пассажиру была оказана медицинская помощь на месте происшествия, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, ночью 21 января на трассе «Константиновск — Тацинская» столкнулись «ВАЗ 211440» и «ВАЗ 21154». В результате ДТП водитель «четырнадцатой» скончался на месте происшествия.

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