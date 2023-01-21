В центре Ростова планируют построить торгово-деловой центр с подземной парковкой

Объект может появиться на проспекте Буденновский. Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Ростове-на-Дону может появиться торгово-деловой центр. Разрешение на строительство было выдано еще в 2022 году, говорится на сайте администрации.

Здание планируется построить по адресу проспект Буденновский, 17. Согласно документу, речь идет о «многофункциональном здании делового управления с помещениями общественного питания и торговли». Здесь также планируется разместить подземную автостоянку.

Допустимая этажность будущего объекта — 6 — 10. Разрешение на строительство будет действовать до 6 октября 2027 года.

Ранее стало известно, что власти собираются изъять участок под доходным домом Гудермана. Позже в администрации пояснили, что эта мера необходима для того, что бы восстановить объект за счет бюджета города.

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