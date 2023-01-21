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НовостиОбщество21 января 2023 19:24

В Ростовской области ветер может усилиться до 20 метров в секунду

Ожидаются морозы до -11 градусов
Михаил СТРИЖЕВ
Сильный ветер прогнозируют ростовские синоптики.

Сильный ветер прогнозируют ростовские синоптики.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области 22 января прогнозируется сильный ветер. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на ростовский гидрометцентр.

По данным ведомства, средняя скорость ветра будет составлять 6 — 11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 — 20 метров в секунду.

Синоптики считают, что в воскресенье будет облачно, с прояснениями. Ночью температура воздуха будет составлять от 0 до -5 градусов, при прояснениях — до -11. Днем на термометре будет 0 — -5 градусов, по югу — до +5 градусов.

Напомним, в начале недели, 23 и 24 января, осадков не ожидается. Ночью будет от -1 до -7 градусов, днем — до -5, по югу — до +4 градусов.

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