Более 4,5 тысячи беженцев остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области

Первые пункты временного размещения в области развернули еще в феврале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 4,5 тысячи беженцев из новых регионов России остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области. Власти готовы развернуть дополнительные мощности при необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Вадима Артемова.

По словам Артемова, на территории донского региона действует 41 пункт временного размещения. Сейчас здесь находятся 4 564 человека. Вынужденным переселенцам помогают добраться до других регионов — у властей есть соответствующие договоренности с МЧС и РЖД.

— Что касается расширения пунктов размещения, то действительно у нас есть резерв на случай чрезвычайных ситуаций, мы готовы принять дополнительное количество, — прокомментировал Артемов.

Заместитель губернатора добавил, что в другие регионы отправлены более 40 тысяч человек.