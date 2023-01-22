В Ростовской области водитель BMW сбил 17-летнюю девушку

Пешехода доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске водитель BMW сбил девушку на перекрестке. Происшествие случилось на проспекте Баклановском вечером 21 января.

По предварительной информации, 28-летний водитель BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент иномарка наехала на 17-летнюю девушку, переходившую дорогу.

— В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована. Поолицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, ранее на трассе в Сальском районе опрокинулся автомобиль «ВАЗ 21102». В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир машины - ему была оказана медицинская помощь.

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