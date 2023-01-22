В Ростове произошел пожар в квартире трехэтажного дома

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове произошел пожар в квартире в доме на улице Закруткина. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21.48 21 января.

Как сообщили в донском управлении МЧС, на место прибыли 18 сотрудников и четыре единицы техники. Спасатели оперативно потушили огонь: около 22 часов пожар был локализован, а еще через десять минут — ликвидирован.

— Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 20 января в Ростове из-за огнетушителя в автобусе пострадал 18-летний парень. По словам очевидцев, аппарат сработал, когда транспорт поворачивал налево. Порошок попал на пассажира, у которого произошел аллергический приступ. Ему оказали помощь медики.

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