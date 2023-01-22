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НовостиПроисшествия22 января 2023 8:09

В Ростовской области при пожаре на заводе пластиковых окон пострадали два сотрудника

Для тушения возгорания привлекли 68 спасателей
Михаил СТРИЖЕВ
Загорелась кровля завода. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Загорелась кровля завода. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В поселке Аксайского района произошел пожар на заводе по производству пластиковых окон. Происшествие случилось на улице Восточной вечером 21 января, сообщили в донском управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16.40. Оказалось, что горит кровля по деревянной обрешетке. Для тушения привлекли 23 единицы техники. С огнем боролись 36 спасателей от РСЧС и 32 — от МЧС. К 18 часам пожар был ликвидирован.

В результате возгорания пострадали два сотрудника предприятия. Они эвакуировались самостоятельно, но через время почувствовали себя плохо.

— Сотрудниками «скорой» было принято решение о госпитализации пострадавших в ЦРБ Аксайского района для диагностики, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, 21 января загорелась квартира в трехэтажном доме на улице Закруткина. Пожар потушили на площади 20 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

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