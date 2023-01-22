В Ростовской области водитель на Lada врезался в дом и погиб, его пассажиры пострадали

ДТП произошло в хуторе Зерноградского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Зерноградском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором погиб один человек, пострадали двое. Авария произошла в хуторе Ракитный на улице Заречной утром 22 января.

Предварительно, 19-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в фундамент недостроенного дома. Автомобилист погиб, двое его пассажиров получили травмы.

— Пострадали 18-летний и 16-летний пассажиры. Они были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 21 января в Новочеркасске водитель BMW сбил 17-летнюю девушку. По предварительным данным, он выехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

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Предварительно, автомобилист проигнорировал запрещающий сигнал светофора. (Подробности)