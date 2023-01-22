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НовостиОбщество22 января 2023 9:57

Депутат Госдумы от Ростовской области предложил отдать особняк Аллы Пугачевой под санаторий

Он считает, что имущество уехавших за границу звезд нужно передать государству
Михаил СТРИЖЕВ
По словам депутата, в особняке также можно сделать дом для детей-сирот.

По словам депутата, в особняке также можно сделать дом для детей-сирот.

Фото: Алиса ТИТКО

Депутат Государственной Думы от Ростовской области Александр Бородай предложил сделать в особняке певицы санаторий. Об этом он заявил в интервью изданию ФАН. Информацию депутат подтвердил на своей странице в соцсетях.

Бородай считает, в отношении представителей шоу-бизнеса, уехавших за границу, по возвращении нужно применять «дискриминационные меры». Он подчеркнул, что они должны иметь характер закона. По мнению депутата, такой мерой может стать продажа с аукциона и передача в госсобственность имущества антироссийски настроенных звезд. Государство в свою очередь найдет применение этим объектам.

— К примеру, санаторий организовать в особняке Аллы Пугачевой или сделать там многоквартирный дом для детей-сирот. По этому поводу можно массу всяких идей родить, как распорядиться всеми дворцами, замками, виллами в разных местах, — прокомментировал Бородай.

Ранее депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина заявила, что нужно ввести стоп-листы для артистов, которые негативно высказываются о своей стране. Она предложила лишать их государственных наград.

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