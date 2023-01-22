В Ростове более 60 домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе

В домах были снижены параметры теплоносителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 63 дома остались без тепла из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщают «Ростовские тепловые сети».

Коммунальная авария произошла на проспекте Коммунистическом. Параметры теплоносителя были снижены в домах № 25, 23, 23/3, 23/2, 25/1, 23/1, 23/5, 23/4, 21/4, 25/2, 25/3, 19, 21, 21/1, 21/2, 19/1, 20, 20/1, 16, 12/4, 12/3, 12/2, 12/1, 14, 12, 10, 10/1 на Коммунистическом. Без тепла остались жители домов № 78/2, 78/1, 78, 76/1, 76, 70, 72, 74, 70/1, 68/1, 68 на 2-й Краснодарской. Неудобства также придется потерпеть ростовчанам, которые проживают по адресам улица Прогрессивная, 9, 7, 5, 3, 1, 7/1, 12, 14 и улица Зорге, 2, 4, 6/1, 6, 8/2, 8, 10, 12. В список также попали дома № 201, 199/3, 199/1, 207/14, 205, 203, 199, 197, 199/2 на проспекте Стачки.

Сейчас на месте работают две бригады аварийной службы и шесть единиц специальной техники.

— Ожидаемый срок завершения работ — 20.30 22 января. приносит извинения за временные неудобства, прокомментировали в компании.

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