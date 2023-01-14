В центре Ростова более 30 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии

Порыв планируют устранить глубокой ночью. Фото: администрация Ростова

В Ростове более 30 домов остались без отопления в субботу, 14 января, из-за коммунальной аварии. Об этом сообщают «Ростовские тепловые сети».

- В связи с проведением ремонта теплоснабжение и горячее водоснабжение будет временно отсутствовать у потребителей, - прокомментировали в ресурсоснабжающей компании.

Без отопления на время ремонта остались дома в переулке Газетный, 72Д, 74, 76, 81, 83, 85, 87, 91, 97, по улицам Пушкинская, 105, М.Горького, 114, 120, 143, 147, 147А, 147Б, 149/95, 153, 155, в переулке Семашко, 821/41, и по улице Красноармейская 43А, 43/49, 45, 47, 61/101, 63/90, 166, 174.

- Для проведения ремонтно-восстановительных работ задействованы шесть единиц специальной техники и две бригады аварийной службы, - добавили в теплосетях.

Ориентировочное завершение ремонтных работ запланировано на два часа ночи.

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