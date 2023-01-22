Жителей Ростова предупредили о сильном ветре

Порывы могут достигать 12 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики предупредили жителей о сильном ветре 22 января. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По прогнозу, будет дуть восточный ветер. Его скорость может достигать 12 метров в секунду.

В течение дня будет облачно и тепло. В течение дня температура не будет опускаться ниже +3 градусов. Ночью столбик термометра может снизиться до -1 — +1 градуса. Давление в ближайшие сутки будет заметно выше нормы.

Ранее в ростовском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в первые дни новой недели. 23 и 24 января на термометре будет до +2 градусов. Скорость ветра - 6 -11 метров в секунду. Осадков в эти дни не предвидится.

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