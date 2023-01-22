В Ростовской области водителя будут судить по делу о массовом ДТП с двумя погибшими

Дело рассмотрят в Неклиновском районном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Неклиновском районном суде Ростовской области рассмотрят дело о ДТП, в котором погибли два человека. Водителя одного из автомобилей обвиняют по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, ночью мужчина ехал по трассе из села Николаевка в сторону Таганрога. Он начал совершать обгон и выехал на встречную полосу. Здесь машина столкнулась сначала с попутным транспортом, а потом со встречным. В результате аварии погибли два человека. Находившийся в одном из автомобилей ребенок серьезно пострадал.

Органы предварительного следствия считают, что обвиняемый при выполнении обгона проигнорировал ряд важных факторов. Он не учел дорожные условия, видимость, состояние своего транспорта и уровень своего водительского мастерства. При этом после аварии автомобилист скрылся с места происшествия.

Теперь мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Судебное заседание по делу назначено на 26 января.

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