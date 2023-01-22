Власти Новошахтинска объяснили громкие звуки в городе

В городе могли слышать странные звуки из-за работ по добыче полезных ископаемых.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В администрации Новошахтинска объяснили громкие звуки, которые слышали жители на днях. Глава администрации Сергей Бондаренко пояснил, что они возникли из-за работ по добыче ископаемых.
— Сообщаю вам, что причин для беспокойства нет. Это плановое произведение взрыва по добыче полезных ископаемых, — написал Сергей Бондаренко на своей странице в соцсетях.
По его словам, о работах был предупрежден диспетчер службы 112. В связи с этим на предприятии была включена сирена.
Глава администрации также предупредил, что работы планируется проводить также в среду, 25 января.
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