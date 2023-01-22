В Ростовской области трассу «Обход Аксая» пообещали открыть к июню 2023

Ввод Обхода Аксая планируется раньше срока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области побывал на стройплощадке обхода Аксая. Подрядчик доложил Василию Голубеву, что движение по новой трассе могут открыть досрочно. Об этом сообщается на официальной странице главы донского региона.

Пуск движения по всему обходу запланирован уже в июне этого года. Это позволит разгрузить Ростов от потока автомобилей, которые двигаются с севера на юг и обратно. По словам губернатора, это будет особенно актуально в сезон отпусков.

— Принципиальным является тот комфорт, который появится на дорогах в Ростовской области. Особенно в высокий сезон отдыха. И существующая дорога, и новая трасса позволяют значительнее быстрее ехать на юг и возвращаться в центральную часть России и другие регионы, — прокомментировал Василий Голубев.

Он также отметил, что завершение обхода Аксая ускорит создание Ростовского транспортного кольца. Власти рассчитывают, что объект будет полностью готов в 2025 году.

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