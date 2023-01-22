Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 января 2023 18:01

В Ростовской области трассу «Обход Аксая» пообещали открыть к июню 2023

Новая трасса позволит разгрузить Ростов от транзитного потока
Михаил СТРИЖЕВ
Ввод Обхода Аксая планируется раньше срока.

Ввод Обхода Аксая планируется раньше срока.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области побывал на стройплощадке обхода Аксая. Подрядчик доложил Василию Голубеву, что движение по новой трассе могут открыть досрочно. Об этом сообщается на официальной странице главы донского региона.

Пуск движения по всему обходу запланирован уже в июне этого года. Это позволит разгрузить Ростов от потока автомобилей, которые двигаются с севера на юг и обратно. По словам губернатора, это будет особенно актуально в сезон отпусков.

— Принципиальным является тот комфорт, который появится на дорогах в Ростовской области. Особенно в высокий сезон отдыха. И существующая дорога, и новая трасса позволяют значительнее быстрее ехать на юг и возвращаться в центральную часть России и другие регионы, — прокомментировал Василий Голубев.

Он также отметил, что завершение обхода Аксая ускорит создание Ростовского транспортного кольца. Власти рассчитывают, что объект будет полностью готов в 2025 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создание Ростовского транспортного кольца планируют завершить в 2025 году

Северный радиус собираются построить в 2024 году. (Подробности)