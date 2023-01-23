Медикам оставалось лишь констатировать смерть пешехода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось на улице Транспортной ночью 22 января.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» наехал на 59-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда «скорой помощи».

— Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области при столкновении иномарок 22 января погиб один из водителей. Травмы получили еще четыре человека, в том числе ребенок.

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Пострадавших, среди которых один ребенок, доставили в больницу. (Подробности)