В Ростове-на-Дону разыскивают 76-летнюю пенсионерку

У пенсионерки частичная потеря памяти. Фото: ЛизаАлерт

В Ростове разыскивают 76-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Елена Кветкина (Павлюкова) вышла из дома 22 января. После чего связь с пенсионеркой пропала. Обеспокоенные родственники пытались самостоятельно найти пропавшую, но поиски не увенчались успехом. Они решили обратиться в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.

Елена невысокого роста – около 155 сантиметров. У пенсионерки худощавое телосложение, седые волосы и зеленые глаза.

В день исчезновения она была в бордовом пальто, черных сапогах и бордовой вязанной шапке.

Отметим, что у пенсионерки возможна частичная потеря памяти, и она нуждается в медицинской помощи.

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