В Ростовской области у женщины после разговора с мошенником с карты пропали все деньги

Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области у местной жительницы со счета ушли все деньги после разговора с мошенником. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, потерпевшей позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудников банка. Он объяснил ей, что с ее счета пытаются списать деньги. Женщина начала переживать и была готова выполнить любые действия, чтобы сохранить деньги. Когда она выполнила все условия и назвала код из СМС, то с ее счета ушли все сто тысяч рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

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(Подробности)