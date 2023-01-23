В Ростовской области порывы ветра достигнут 65 километров в час

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото: Иван Макеев

В Ростовской области жителей предупредили о сильном ветре. Об этом сообщили региональные синоптики.

В ближайшие сутки на территории области порывы ветра усилятся до 65 километров в час – 18 метров в секунду. В некоторых районах порывы не будут превышать 40 километров в час - это 11 метров в секунду. Также ожидается гололедица, а в некоторых муниципалитетах - сильный туман. Температура воздуха в среднем составит от -5 до 0 градуса. На юге области ожидается до +3, а ночью до -6.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах, а также не оставлять транспорт под слабозакрепленными конструкциями.

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(Подробности)