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НовостиПроисшествия23 января 2023 5:53

В Зерноградском районе из горящего дома спасли людей

Огонь охватил больше 70 квадратных метров
Лейла МИРИШОВА
Пламя охватило порядка 70 квадратов

Пламя охватило порядка 70 квадратов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Эксперементальном горел частный дом. ЧП произошло 21 января на улице Заречной.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, кровля частного дома загорелась поздним вечером. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей, огонь охватил порядка 70 квадратных метров. Из горящего дома пожарным удалось спасти людей. Полностью потушить огонь удалось за 20 минут.

На месте пожара работали 8 спасателей и 2 спецмашины, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)