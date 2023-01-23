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НовостиОбщество23 января 2023 8:01

Морозы до -15 градусов ожидаются в Ростовской области

Похолодание начнется уже с понедельника
Ангелина СКИБА
По ночам столбики термометром будут опускаться до минусовых отметок

По ночам столбики термометром будут опускаться до минусовых отметок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морозы до -15 градусов ожидаются в Ростовской области уже к середине недели. Информацию об этом опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Завтра, 24 января, днем прогнозируют от 0 до -5 градусов, по югу - до +3. Ночью должно быть около -2-7 градусов, при прояснениях до -13.

25 января днем обещают -1-6, по югу - до +2. Ночью столбики термометров опустятся уже до -4-9, при прояснениях - до -15 градусов.

Добавим, ветер в эти дни будет юго-восточный и восточный 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 12-14 м/с.

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