Новые спортивные площадки должны оборудовать в трех школах Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Ростовской области реализуют восемь инициативных проектов жителей Таганрога. Об этом на своей странице в VK сообщил сити-менеджер Михаил Солоницин.

По словам чиновника, речь идет об предложениях, которые победили в рамках конкурса «Сделаем вместе». Теперь в городе должны появиться новые спортивные объекты, планируются ремонты и закупка оборудования.

- Так, в одном из районов города около улицы Михайловской появится уличная спортплощадка. Проводить тренировки на ней смогут взрослые и дети. На территории установят оборудование для баскетбола, волейбола, мини-футбола, приведут в порядок ограждение, обеспечат специальное покрытие. Такие же площадки появятся и в школах № 5, 21, 32. Площадь каждой составит 420 кв. метров, - написал Михаил Солоницин.

Добавим, параллельно обновить собираются кровлю детсада № 25, а около детсада № 51 заново уложат асфальт. Кроме того, в для Зеленого театра парка имени Максима Горького приобретут световое оборудование, а в Приморском парке смонтируют систему видеонаблюдения.

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