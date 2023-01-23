В Ростовской области начали искать поставщика деталей для плавучего причала порта Таганрога

Плавучий причал должны подготовить к приему пассажирских судов. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области начали искать поставщика композитных элементов и якорной системы для таганрогского плавучего причала № 9. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Принимать заявки от компаний планируют до 30 января. Сумма контракта - 69,8 млн рублей. Заказчиком выступает предприятие «Росморпорт».

Напомним, плавучий причал в порту Таганрога должны подготовить к приему пассажирских судов до конца мая 2023 года. Весной года планируют установить восемь 12-метровых секций, после этого работы будут окончательно завершены. Изготовление самой конструкции и ее монтаж начали еще в августе 2022 года. Этот проект важен для развития водного сообщения в донском регионе.

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