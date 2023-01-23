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НовостиОбщество23 января 2023 10:30

В Ростовскую область придут 15-градусные морозы

Минусовая температура будет в основном ночью, а также днем по северу региона
Ангелина СКИБА
Существенных осадков не прогнозируют

Существенных осадков не прогнозируют

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ростовской области предупреждают о грядущем похолодании. Уже в ближайшее время температура в некоторых районах опустится до -15 градусов, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Сегодня, 23 января, в Ростове-на-Дону днем будет около +3 градусов, ночью обещают в районе -4-5 градусов. По северу региона в течение дня - до -1, в темное время суток похолодает до -9.

После этого понижение температуры продолжится, и уже днем во вторник в среднем по области будет около -1. В ночь на среду ожидается до -5, а в отдельных районах до -12-15 градусов. Ветер будет в основном восточный, существенных осадков не прогнозируют. По утрам возможна гололедица.

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