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НовостиПроисшествия23 января 2023 10:36

Жительница Батайска пожаловалась на некачественную работу стоматологов

В Ростове проверят факт ненадлежащего предоставления батайчанке стоматологических услуг
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовские следователи проверят информацию о ненадлежащем предоставлении стоматологических услуг батайчанке.

Ростовские следователи проверят информацию о ненадлежащем предоставлении стоматологических услуг батайчанке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовские следователи проверят информацию о ненадлежащем предоставлении стоматологических услуг жительнице города Батайска. Об этом сообщает Следственное управление по Ростовской области.

Сообщение о том, что жительнице Батайска была оказана ненадлежащая медицинская помощь в стоматологической клинике Ростова-на-Дону, было опубликовано в средствах массовой информации.

Для проверки всех опубликованных сведений в настоящий момент организована доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято после того, как будут установлены все обстоятельства инцидента.

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