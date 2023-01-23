Жительница Батайска пожаловалась на некачественную работу стоматологов

Ростовские следователи проверят информацию о ненадлежащем предоставлении стоматологических услуг батайчанке.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Ростовские следователи проверят информацию о ненадлежащем предоставлении стоматологических услуг жительнице города Батайска. Об этом сообщает Следственное управление по Ростовской области.
Сообщение о том, что жительнице Батайска была оказана ненадлежащая медицинская помощь в стоматологической клинике Ростова-на-Дону, было опубликовано в средствах массовой информации.
Для проверки всех опубликованных сведений в настоящий момент организована доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято после того, как будут установлены все обстоятельства инцидента.
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