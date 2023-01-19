Ростовчанка пошла в суд, когда у нее стали выпадать волосы после наращивания

Элина пострадала от недобросовестного продавца волос для наращивания и теперь ищет подруг по несчастью Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Ростова – 28-летняя Элина – любит ухаживать за собой: знает толк в моде и в косметологии. Иногда девушка экспериментирует с внешностью, прибегая к услугам мастеров по наращиванию волос. Однако последняя такая процедура закончилась полным фиаско.

17 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА 135 ГРАММОВ ВОЛОС

Элина рассказала "КП-Ростов-на-Дону, что купила в специализированном магазине срез волос. Продавец утверждал, что они натуральные.

- Заплатила за пучок весом 135 граммов 17 тысяч рублей и пошла к мастеру. Он при мне закапсулировал пряди, а потом нарастил. За работу отдала семь тысяч рублей, - рассказывает ростовчанка.

Но уже к вечеру что-то пошло не так: волосы начали сыпаться как осенние листья. Первым делом девушка подумала, что ошибку мог допустить мастер. Но выяснилось, что работа была проделана качественно.

Оторвав одну наращенную прядь, девушка отправилась к эксперту. Исследование показало, что волосы натуральные только наполовину.

- А часть сделана из искусственного материала, который словно леска. Вот они-то и сыпались, - продолжает Элина.

За экспертизу девушка заплатила семь тысяч рублей. Фото: предоставлено героиней публикации

ДЕЛО ДОШЛО ДО ЭКСПЕРТИЗЫ И СУДОВ

С этой экспертизой Элина пошла к продавцам. Но те сообщили, что могут отдать только 10 тысяч рублей, а потом и вовсе передумали.

- Мастер мне потом сказала, что в этом магазине сильно «хромает» качество изделий. Более того, сейчас парикмахер даже не берет девочек на наращивание, если срез волос покупался в этой точке, - поясняет девушка.

Но ростовчанка не намерена была сдаваться. С экспертизой и иском она отправилась в суд.

К слову, исследование тоже вышло в копеечку. За нее девушка отдала семь тысяч рублей. Однако мировой суд встал на сторону продавца.

- Объяснили это тем, что товар вскрыт. А как бы он был не вскрыт? – удивляется Элина.

Девушка ждет кассационный суд. Фото: предоставлено героиней публикации

Апелляционный суд Элина тоже проиграла.

- Более того, я должна возместить судебные расходы в сумме 32 тысяч рублей, - рассказывает ростовчанка.

Сейчас она ждет кассацию. На этот раз решение будет принимать суд в Краснодаре.

А еще Элина надеется, что найдет девушек, которые также пострадали от недобросовестного продавца.

- В сети про этот магазин полно негативных отзывов. К слову, одну девочку, которая приобрела в нем некачественный срез волос, я уже нашла, - добавила ростовчанка.

АЛЛО!

Если вы оказались в такой же ситуации, как и героиня публикации, звоните в редакцию или или пишите в WhatsApp по номеру 8 909 409 00 00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губы сделают бабах: Инстаблогер из Ростова-на-Дону не узнала себя после укола косметолога

Шокирующее видео испорченного лица девушка опубликовала в Instagram (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Бросил парень и подружилась с Бузовой»: как живет блогер, прославившаяся огромными губами

После неудачного увеличения губ на ростовчанку обрушилась слава (подробнее)