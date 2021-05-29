«Бросил парень и подружилась с Бузовой»: как живет блогер, прославившаяся огромными губами

У Виктории до посещения горе-косметолога были тонкие и красивые черты лица. После укола внешность девушки сильно изменилась. Фото: предоставлено героиней публикации

В Интернете невероятное количество просмотров за считанные часы набрал ролик, в котором брюнетка демонстрировала последствия неудачного посещения косметолога. Кадры, действительно, были впечатляющими. После уколов «красоты» губы ростовчанки Виктории Мерсоводовой распухли до огромных размеров. Девушка всерьез опасалась, что они лопнут.

После того, как видео появилось в сети, Виктория стала популярной. О ней писали региональные и федеральные издания. А еще дончанку приглашали в ток-шоу на телевидении. О том, как сейчас живет девушка, узнала «КП-Ростов-на-Дону».

УЗНАЮТ НА УЛИЦАХ

В разговоре с нашим корреспондентом Виктория призналась, что ее до сих пор узнают на улицах. А «директ» завален вопросами от многочисленных подписчиков.

После внезапно свалившейся славы Виктория уволилась с работы, чтобы стать профессиональным блогером.

- У меня страница в «Тик-Токе». Когда я выложила видео с губами, на меня за три дня подписались 146 тысяч человек, - рассказывает девушка.

Теперь Виктория никогда не будет делать уколы в губы. Фото: предоставлено героиней публикации

По словам Вики, ей уже предлагают рекламу. Но пока,только гадалки или владельцы аккаунтов «ноготочки».

- Я не могу такое рекламировать в своем блоге. А вот услуги психологов или косметологов – с удовольствием. Но еще от них предложения не поступали, - продолжает брюнетка.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ РУХНУЛА

К сожалению, такая известность принесла барышне и проблемы. Дело в том, что одно из федеральных изданий опубликовало фотографию Виктории и ее молодого человека. А снимок журналисты подписали так: «Удовольствие мужчине можно доставить не только губами».

- Мой парень очень разозлился на это. Стал обзывать меня. Вел себя агрессивно,- продолжает девушка. – Пришлось разорвать отношения, которые длились полтора года.

Кстати, слава, хоть и сомнительная, принесла Виктории одно очень интересное знакомство. Ростовчанка участвовала в телепередаче, в которой ведущей была Ольга Бузова.

- Она замечательная! Очень добрая! Я вообще люблю Олю Бузову. Она прониклась моей ситуацией и защищала меня перед экспертами, укорявшими меня за глупость, - говорит 23-летняя Виктория Мерсоводова.

После сомнительной славы жизнь девушки сильно изменилась. Фото: предоставлено героиней публикации

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что блогер попала к непрофессиональному косметологу, желая придать объем губам.

Причем горе-мастер проводила прием не в салоне и даже не у себя дома, а просто в магазине косметики. С самого начала Виктории это показалось странным, но она была настроено решительно.

- Женщина быстро продезинфицировала губы, при этом сама была без перчаток, - продолжает блогер. - Показала мне какой-то огромный шприц, не озвучила название препарата, и быстро начала колоть. Боль была ужасная. А мастер все вводила и водила что-то мне в губу, и в это время почему-то вслух молилась.

Когда инъекция была сделана, а Виктория увидела себя в зеркале, то потеряла дар речи. Верхняя губа была огромная! Красивая девушка с тонкими чертами лица стала похожа на фрика.

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