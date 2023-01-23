Один человек погиб человек, пятеро пострадали в ДТП с машиной «Россетей» на трассе Ростов - Азов

На трассе столкнулись Lifan и «ГАЗель». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Один человек погиб, еще пятеро пострадали после аварии в Ростовской области на трассе Ростов - Азов. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Предварительно, 23-летний водитель автомобиля Lifan по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. После этого произошло столкновение с «ГАЗелью» «Россетей». Управлял малотоннажным грузовиком 50-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель и четыре пассажира «ГАЗа» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Не следует совершать резкие необдуманные маневры на дороге.

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