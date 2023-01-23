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НовостиОбщество23 января 2023 11:01

Похороны ростовчан, погибших в авиакатастрофе в Непале, оплатит авиакомпания

Урны с прахом переданы представителям семей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Жертвами авиакатастрофы стали супруги Виктория Алтунина и Виктор Лыгин, а также его троюродный брат Юрий. Фото: страница в соцсети погибшей ростовчанки.

Жертвами авиакатастрофы стали супруги Виктория Алтунина и Виктор Лыгин, а также его троюродный брат Юрий. Фото: страница в соцсети погибшей ростовчанки.

Авиакомпания Yeti Airlines возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами троих ростовчан, погибших при крушении самолета в Непале. Урны с прахом уже переданы представителям семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Непале Алексея Новикова.

По данным агентства, сейчас останки всех четверых россиян, погибших 15 января 2023 года в результате авиакатастрофы в Непале, идентифицированы и опознаны. Урны с прахом россиян переданы доверенным лицам в соответствии с волей родителей. Эксплуатировавшая разбившийся самолет авиакомпания взяла на себя расходы по оказанию ритуальных услуг.

Напомним, жертвами ужасной авиакатастрофы стали супруги Виктория Алтунина и Виктор Лыгин из Ростова-на-Дону, а также его троюродный брат Юрий. Они летели из Катманду в город Покхар. Всего же на борту было 72 человека: 68 пассажиров и четыре члена экипажа, в том числе 15 иностранцев. Непальцы объявили 16 января днем траура.

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