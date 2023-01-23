Два человека погибли в Ростовской области при столкновении автомобилей

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 46-летняя пассажирка «Чери» и 67-летний пассажир «Нивы». Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Красносулинском районе Ростовской области в ДТП погибли два человека. Инцидент произошел на автодороге «Подъезд к хутору Садки от автодороги Шахты-Владимировская» в 9 часов утра 23 января. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, автомобиль «Чери М11», за рулем которого сидел 47-летний водитель, занесло на затяжном повороте. В результате машина выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «Нивой» под управлением 73-летнего водителя.

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 46-летняя пассажирка «Чери» и 67-летний пассажир «Нивы». Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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