Электронные сертификаты для оплаты дополнительного образования введут в Ростовской области

Сейчас на Дону работают более 500 детских площадок различной направленности. Фото: сайт правительства РО

В 2023 году в Ростовской области введут электронные сертификаты для оплаты дополнительного образования. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- Для каждого кружка определят стоимость. Когда ребенка начнут записывать на занятия, с сертификата будут снимать средства в счет оплаты кружка. В системе персонифицированного финансирования могут участвовать как государственные организации, так и частные. Главное, чтобы у организации была на это соответствующая лицензия, - разъяснил Игорь Гуськов.

По словам чиновника, сейчас в регионе работают более 500 детских площадок различной направленности. В 2022 году дополнительные занятия посещали 93 % юных жителей Дона.

Сейчас в рамках национального проекта «Образование» активно создают новые обучающие пространства, в том числе технопарки «Кванториум» и центры «IT-куб». Также открывают школьные спортивные клубы, на сегодняшний день их уже 915. Параллельно работают 490 школьных театров.

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