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НовостиПроисшествия23 января 2023 13:45

13 февраля в Ростовской области вынесут приговор по делу «банды амазонок»

Государственный обвинитель потребовал максимально возможные наказания для подсудимых
Ангелина СКИБА
Потерпевшими по делу были признаны 98 человек

Потерпевшими по делу были признаны 98 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 февраля в Ростовской области вынесут окончательный приговор по делу «банды амазонок». Стороны уже завершили прения, а подсудимые выступили с последним словом.

- Завершились прения сторон. Гособвинитель потребовал максимально возможные наказания: женщинам - по 25 лет колонии общего режима, мужчине - пожизненное заключение в колонии особого режима. Теперь до 13 февраля суд удалился в совещательную комнату, - рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.

Напомним, на скамье подсудимых находятся Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также Сергей и Анастасия Синельник. По данным следствия, задержанные в составе вооруженной группы совершали хищения, убийства, нападения на сотрудников полиции, занимались оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Банда бесчинствовала на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года. Уголовное дело в Ростовский областной суд поступило в марте 2020 года. Потерпевшими были признаны 98 человек, допросили около 300 свидетелей.

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