13 февраля в Ростовской области вынесут приговор по делу «банды амазонок»

Потерпевшими по делу были признаны 98 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 февраля в Ростовской области вынесут окончательный приговор по делу «банды амазонок». Стороны уже завершили прения, а подсудимые выступили с последним словом.

- Завершились прения сторон. Гособвинитель потребовал максимально возможные наказания: женщинам - по 25 лет колонии общего режима, мужчине - пожизненное заключение в колонии особого режима. Теперь до 13 февраля суд удалился в совещательную комнату, - рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.

Напомним, на скамье подсудимых находятся Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также Сергей и Анастасия Синельник. По данным следствия, задержанные в составе вооруженной группы совершали хищения, убийства, нападения на сотрудников полиции, занимались оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Банда бесчинствовала на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года. Уголовное дело в Ростовский областной суд поступило в марте 2020 года. Потерпевшими были признаны 98 человек, допросили около 300 свидетелей.

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