В 2023 году в Ростовской области собираются достроить девять детских садов

Речь идет как о сельских и городских детсадах Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году в Ростовской области планируют достроить девять детских садов. Эту работу ведут в рамках нацпроекта «Демография» и региональной госпрограммы «Развитие образования», сообщают донские власти.

Так, новые дошкольные учреждения должны появиться в селе Головатовка, хуторе Красный Крым, слободе Красюковской, станицах Красноярской и Вешенской, а также в Сальске (на Чернышевского), Новочеркасске (пересечение Баклановского и Авиаторов) и в Ростове-на-Дону (на Ларина). Параллельно в донской столице, на Левобережной, собираются построить детсад на 200 мест.

- Достижение показателей, установленных национальными проектами и госпрограммами - одна из наших ключевых целей, - подчеркнул заместитель главы донского Минстроя Валерий Савельев.

Добавим, в течение 2022 года на Дону достроили и ввели в эксплуатацию 20 детских садов на 2530 мест, 19 учреждений возвели в рамках национального проекта «Демография».

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