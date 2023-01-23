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НовостиОбщество23 января 2023 16:12

В создание индустриального парка в Чалтыре вложат 500 миллионов рублей

Инвестор планирует построить на площади 11,1 гектара технопарк
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В строительство индустриального парка в селе Красный Крым вложат 500 миллионов рублей.

В строительство индустриального парка в селе Красный Крым вложат 500 миллионов рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В строительство индустриального парка площадью 11,1 гектара в селе Красный Крым Ростовской области инвестор из хутора Ленинаван Мясниковского района вложит 500 миллионов рублей. Об этом сообщил «Ъ-Юг».

На территории нового технопарка будут размещены логистический центр, производство безальтернативного противопожарного оборудования, предприятие по гуммированию валов и роликов резиной, а также производство пудр и паст цветных металлов.

Кроме того, здесь появятся мощности для глубокой переработки стекла. Однако основной перспективой развития будущего технопарка станет развитие импортозамещающих производств. В настоящий момент индустриальный парк уже готов принимать резидентов.

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