В создание индустриального парка в Чалтыре вложат 500 миллионов рублей

В строительство индустриального парка в селе Красный Крым вложат 500 миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В строительство индустриального парка площадью 11,1 гектара в селе Красный Крым Ростовской области инвестор из хутора Ленинаван Мясниковского района вложит 500 миллионов рублей. Об этом сообщил «Ъ-Юг».

На территории нового технопарка будут размещены логистический центр, производство безальтернативного противопожарного оборудования, предприятие по гуммированию валов и роликов резиной, а также производство пудр и паст цветных металлов.

Кроме того, здесь появятся мощности для глубокой переработки стекла. Однако основной перспективой развития будущего технопарка станет развитие импортозамещающих производств. В настоящий момент индустриальный парк уже готов принимать резидентов.

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