В Ростове новогодние декорации уберут 24 января

Все украшения уберут в специальные помещения
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону 24 января уберут все городские новогодние конструкции. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
Так, все украшение в районах города демонтируют. С улиц уберут арт-объекты, арки, гирлянды и елки. Все атрибутику отправят на хранение в спецпомещения.
Большинство украшений будет использовано повторно. Завершатся все работы 30 января, - добавил сити-менеджер.
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