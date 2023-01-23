В Ростове новогодние декорации уберут 24 января

Все украшения уберут в специальные помещения Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону 24 января уберут все городские новогодние конструкции. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Так, все украшение в районах города демонтируют. С улиц уберут арт-объекты, арки, гирлянды и елки. Все атрибутику отправят на хранение в спецпомещения.

Большинство украшений будет использовано повторно. Завершатся все работы 30 января, - добавил сити-менеджер.

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(Подробности)