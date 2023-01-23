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НовостиОбщество23 января 2023 16:58

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 76-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина не выходила на связь с родственниками больше суток
Лейла МИРИШОВА
Найти пенсионерку удалось ближе к вечеру

Найти пенсионерку удалось ближе к вечеру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове волонтеры нашли живой пропавшую 76-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Пожилая женщина не выходила на связь с близкими больше суток. Родственники не смогли найти ее самостоятельно и обратились в полицию и за помощью к волонтерам. Поисковики прочесывали все районы города. Найти пенсионерку живой удалось ближе к вечеру 23 января.

Сейчас ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

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