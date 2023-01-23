В Октябрьском районе в ДТП пострадали 2 человека

В результате аварии пострадали два человека. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Октябрьском районе в аварии пострадали 2 человека. ДТП произошло 23 января около 18:00 на автодороге «Каменоломни- М-4 «Дон».

По информации УГИБДД по Ростовской области, 48-летний водитель «ВАЗ 21124» двигался со стороны поселка Каменоломни. Он выехал на встречную полосу и врезался в «Мерседес», за рулем которого находился 41-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 21124» и его 17-летний пассажир. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции

(Подробности)