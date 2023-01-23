В Ростовской области мотоциклист на «ИЖ» отправился в колонию-поселение

Нарушителя поймали у самого дома. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пролетарском районе Ростовской области местный житель отправился на своем мотоцикле в магазин, а в итоге уехал в колонию-поселение за пьяную езду без прав. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в районной прокуратуре.

Дело было в День защиты детей, 1 июня. Как рассказал сам водитель «ИЖ», он праздновал с самого утра, употребляя спиртное. Но на весь день горячительного ему не хватило, и мужчина отправился на мотоцикле за добавкой, несмотря на то, что уже был по суду лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. С полным пакетом его задержали на подъезде к собственному дому.

- Будучи лишенным права управления транспортными средствами и не сделав должных выводов, 52-летний мужчина сел за руль мотоцикла «ИЖ Планета 5» в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в прокуратуре Пролетарского района.

Приговором суда местного жителя признали виновным за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отправлен для отбывания наказания в колонию-поселение.

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