Губернатор Ростовской области назначил нового атамана "Всевеликого войска Донского"

К рабочим обязанностям Сергей Бодряков приступит с 24 января. Фото: правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил нового атамана войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское". Им стал Сергей Бодряков, который занял также введенную главой региона 23 января новую должность замгубернатора. Об этом сообщает правительство донского региона.

Новую должность занял Сергей Бодряков. К своим должностным обязанностям он приступит 24 января. В ведении нового атамана будут вопросы развития казачества, а также защиты населения и территорий от ЧС.

Отметим, что накануне Сергей Бодряков покинул пост главы Аксайского района. Эту должность он занимал с конца августа 2021 года. С ноября прошлого года он был советником главы области по вопросам казачества. До этого он работал в минприроды Ростовской области, а также возглавлял региональный департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.

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