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НовостиОбщество24 января 2023 5:02

В Ростове 24 января синоптики прогнозируют +1 градус

В городе будет переменная облачность и без осадков
Лейла МИРИШОВА
Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду

Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону воздух прогреется всего до +1 градуса. Об этом сообщили синоптики "Гисметео".

Так, во вторник, 24 января, в Ростове целый день будет переменная облачность, но без осадков. Днем температура воздуха составит -1...+1 градус. Вечером столбики термометров опустятся до -3. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

А 25 января в городе температура воздуха прогреется до +2 градусов, а также ожидается переменная облачность и без осадков.

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