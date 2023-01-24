В Новочеркасске в ДТП с «перевертышем» один подросток погиб и трое пострадали

Всех пострадавших доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске в аварии с «перевертышем» погиб подросток и еще трое получили ранения. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, авария произошла днем 23 января на улице Буденновской. Водитель 20-ти лет за рулем "ВАЗ-2114" двигался в сторону улицы Ленгника. В какой-то момент он потерял управление и авто на всей скорости вылетело с дороги и перевернулось. Травмы получили водитель и три его пассажира в возрасте 15 и 16 лет.

Пострадавших госпитализировали. Позже стало известно, что один из подростков от полученных травм скончался.

Правоохранители выясняют подробности случившегося.

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(Подробности)