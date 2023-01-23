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НовостиПроисшествия23 января 2023 18:56

В Дубовском районе 17-летний водитель спровоцировал ДТП

В результате аварии пострадали два человека
Лейла МИРИШОВА
В результате пострадали два человека. ФОТО: УГИБДД по Ростовской области

В результате пострадали два человека. ФОТО: УГИБДД по Ростовской области

В Дубовском районе 17-летний водитель спровоцировал аварию. ДТП произошло 23 января около 15:00 в селе Дубовском, на улице Потапова.

По информации УГИБДД по Ростовской области, несовершеннолетний водитель за рулем «Ока». При движении на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу отечественному авто «Лада Приора», за рулем которого находился 25-летний шофер. Из-за чего легковушка врезалась в дерево.

- В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Лада Приора» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. В отношении несовершеннолетнего возбуждено административное расследование, – сообщили в ведомстве.

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