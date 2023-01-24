Утром 24 января на Стачки в Ростове образовалась многокилометровая пробка

Затор растянулся почти на 3 км, загружены смежные улицы. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Утром 24 января в Ростове-на-Дону на проспекте Стачки собралась внушительная пробка. Об этом сообщили водители, которые не смогли быстро преодолеть привычный участок пути.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался в районе моста из-за ДТП. По состоянию на 9 утра, легковушки и общественный транспорт все еще задерживаются в направлении центра города.

Пробка растянулась почти на 3 км. Загружены также смежные улицы, в том числе Профсоюзная, Портовая и Амбулаторная. Добавим, общая дорожная ситуация по городу сейчас оценивается в 5 баллов.

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