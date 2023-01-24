Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 января 2023 6:23

Утром 24 января на Стачки в Ростове образовалась многокилометровая пробка

Водителям сложно проехать в сторону центра города
Ангелина СКИБА
Затор растянулся почти на 3 км, загружены смежные улицы. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Затор растянулся почти на 3 км, загружены смежные улицы. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Утром 24 января в Ростове-на-Дону на проспекте Стачки собралась внушительная пробка. Об этом сообщили водители, которые не смогли быстро преодолеть привычный участок пути.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался в районе моста из-за ДТП. По состоянию на 9 утра, легковушки и общественный транспорт все еще задерживаются в направлении центра города.

Пробка растянулась почти на 3 км. Загружены также смежные улицы, в том числе Профсоюзная, Портовая и Амбулаторная. Добавим, общая дорожная ситуация по городу сейчас оценивается в 5 баллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске в ДТП с «перевертышем» один подросток погиб и трое пострадали

Происшествие случилось на улице Буденновской (подробности)